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Православные христиане празднуют Медовый спас

Наталия Майорова
00:00 14.08.2019
В этот день было принято печь блины, а также пироги и булочки с маком или медом. Также славяне по погоде 14 августа определяли, каким будет ближайший год – теплым или холодным.
Православные христиане празднуют Медовый спас
© Фото: pixabay

В среду, 14 августа, в России отмечается народно-христианский праздник Медовый Спас. Это торжество ранее носило несколько других названий: Первый Спас, Маковый спас, Спас на воде, Проводы лека и Макавей. В это время начинался интенсивный сбор меда.

Четырнадцатое августа является днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, которые приняли кончину в 166 году до нашей эры. Многие славянские народы посвящали этот праздник именно им, в связи с чем Медовый спас получил название Маковей - Макавей или Маккавей, в зависимости от регионов.

Название праздника также созвучно с маком, который созревал к 14 августа. В этот день было принято печь блины, а также пироги и булочки с маком или медом. Однако нельзя было забывать, что Медовый спас – первый день Успенского поста, в связи с чем выпечка была постной, а мясо в этот день есть было нельзя.

Медовый спас посвящен такому христианскому празднику, как Происхождение честных древ Животворящего Креста, восходящему к бытовавшей в Константинополе с IX века традиции крестных ходов.

В этот день было принято угощать нищих медом, купаться в освященной воде и купать скот в реке. Однако после животных люди старались не заходить в воду. Убираться в доме 14 августа было не принято.

Если в Медовый спас день был дождливым, то считалось, что на протяжении года будет меньше пожаров. Славяне по погоде в этот день определяли, каким будет ближайший год – теплым или холодным.

Следующий праздник будет 19 августа – Яблочный спас, а позже, 29 августа, отмечается Третий спас, известный как Хлебный или Ореховый. Весь период будет длиться Успенский пост: на это время следует исключить мясные и рыбные изделия, а также отказаться от молочных продуктов, морепродуктов и яиц. До 27 августа включительно большую часть этих продуктов есть не желательно. Однако существует исключение: рыбу можно будет употреблять 19 августа, но только в этот день.

Что же касается 14 августа, то православным христианам можно есть горячую еду без масла. Например, супы, каши, овощи, постные мучные изделия. В выпечку можно добавлять мед и мак.

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