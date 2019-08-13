Худшее падение индекса в истории Аргентины: биржа рухнула на 38 процентов

После прошедших в Аргентине 11 августа праймериз и подведения их итогов, ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93%, до 27529,38 пункта. Это падение стало одним из худших в истории страны.

Специалисты связывают обрушение биржи с итогами праймериз, по которым победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, который набрал 47,65% голосов избирателей. В свою очередь действующий президент Маурисио Макри набрал всего 32,08%, что стало для многих экспертов полной неожиданностью, пишет РИА Новости.

Ранее, после итогов праймериз, несколько аргентинский банков снизили курс песо к доллару почти на 30%. В конце прошлой рабочей недели 1 доллар оценивался примерно в 45,25 песо против привычных 1 доллар – 60,2 песо. Но постепенно национальная валюта начала отыгрывать свое падение.