Редкая мутация: ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к раку

Ученые из США открыли редкую мутацию гена, передающуюся по наследству и значительно увеличивающую риск заболеть раком, причем, в любом возрасте.

В особенности повышается угроза злокачественной опухоли поджелудочной железы. Ученым удалось выяснить, что мутация ускоряет движение одного из белков, содержащихся в человеческом организме, что, в свою очередь, способствует росту раковых образований. Угрозу выявили в процессе наблюдений за пятью родственниками, у каждого из которых была онкология. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Между тем, в России появилась возможность пройти уникальное медицинское обследование - раннюю диагностику рака кожи. Это разработка московских дерматологов: специальный фотоаппарат делает изображение родинок, после чего врач детально изучает снимки этих новообразований. Метод используется для профилактики раннего обнаружения заболевания.