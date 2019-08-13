Турпоток россиян в Грузию сократился на 70%

Поток российских туристов в Грузию снизился на 70%. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что по-прежнему в закавказскую республику продолжают приезжать россияне с помощью наземного транспорта, либо через третьи страны. Однако пока предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами пока нет, и в ближайшее время не предвидится.

«Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Было четко и ясно сказано, что все в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные», - сказал Барзыкин.

Не исключено, что перелеты между РФ и Грузией будут запрещены до парламентских выборов в этой стране, а именно - до октября 2020 года. Соответствующие предположения приводит сайт газеты «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Накануне в Грузии оценили финансовый ущерб от потери российских туристов. Сумма, которую недополучил туристический сектор страны, равняется 60 миллионам долларов. В настоящее время там пытаются найти выход из положения, рассматривая варианты господдержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма.

Из-за недопонимания во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству России обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся там россиян.