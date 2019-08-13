Пять погибших: на Кубани произошло смертельное ДТП

Число погибших в серьезной автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек.

Столкновение автомобилей произошло на трассе Темрюк - Краснодар - Кропоткин. Участниками происшествия стали машины марки Opel и Hyundai. Один из них по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, что и привело к аварии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, на данный момент известно о гибели пяти человек, среди которых один несовершеннолетний.

Ранее на 159-м километре Рижского шоссе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, а также микроавтобуса. На данный момент известно о пятерых погибших, из которых двое детей.