Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта

Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.

«Поводов для беспокойства уже нет, с Андреем все хорошо. Мы продолжаем работать над новой пластинкой, концерты тоже продолжаются. Сейчас уже все в порядке», - заявил менеджер.

Напомним, Лысиков почувствовал себя плохо, находясь в студии в Москве. По информации СМИ, он потерял сознание. Причины случившегося неизвестны.