На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. В Госгидрографии страны выступили с предложением запретить иностранным судам, включая российские, вход в порты Крыма.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что использование российской стороной электронной навигации якобы влияет на навигацию в Черном и Азовском морях и даже создает для нее угрозу. По мнению его сотрудников, Россия якобы дублирует навигационные карты производства Украины, что и приводит к непредсказуемому поведению судов в акватории.

В ведомстве считают, что введение режима снимет с Украины ответственность в случае любого аварийного события. Об этом говорится в соответствующем опубликованном заявлении.

Между тем, глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Юрия Бойко вместе с его делегацией посетить Крым. По словам Гемпеля, это поможет украинским депутатам сформулировать однозначную позицию по российской принадлежности полуострова.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма больше подниматься не будет.