Меркель подтвердила, что хочет уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила намерение уйти из политики. По словам председателя правительства, это состоится после 2021 года.

По словам Меркель, приблизиться к завершению своей политической карьеры она собирается после выборов в Бундестаг. Канцлер отметила, что не будет претендовать на посты как в Германии, так и в остальном Евросоюзе.

Как рассказала политик в интервью изданию Ostsee-Zeitung, она собирается по-прежнему оставаться в русле политики и участвовать в ней, однако будет избегать активной деятельности и высоких постов.

Ранее СМИ раскрыли зарплату канцлера Германии Ангела Меркель. Выяснилось, что политик зарабатывает 19,79 тысячи евро, из которых сумма без надбавок составляет 17,7 тысячи. Меркель не получает так называемую тринадцатую зарплату и не имеет дохода от председательства в Христианско-демократическом союзе.