Минус гусеница, плюс дисквалификация: чем запомнился полуфинал «Танкового биатлона»

На последнем полуфинале «Танкового биатлона» произошла еще одна дисквалификация. Сборная Лаоса сошла с дистанции за разворот башни танка в сторону трибун. Главный судья мгновенно снял команду с соревнований.

Также на третьем часу гонки сборная Кувейта «разулась», потеряв гусеницу на скоростном участке и выкатившись за пределы трассы. Права на замену у команды уже не было.

Основным противостоянием дня стала борьба Узбекистана и Кубы. Итоги последнего полуфинала подвел заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов.

«Первая команда нарушила требования мер безопасности, развернула ствол пушки в сторону трибун, из-за чего сразу произошла дисквалификация. У второй команды, заканчивающей маршрут, расстегнулась гусеница и произошел сход с трассы. В связи с тем, что танка для замены в команде не было, их пришлось дисквалифицировать», - рассказал Мазанов.

При этом, ни одна из команд не вышла за границу двух часов, поэтому турнирная таблица не изменилась. Таким образом, финальные выступления пройдут в двух дивизионах. В первом выступят команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Во втором дивизионе продемонстрируют мастерство танкисты из Узбекистана, Вьетнама, Кубы и Уганды. Финал второго дивизиона «Танкового биатлона» состоится 15 августа. В сильнейшей же группе за золото поборются Азербайджан, Казахстан, Белоруссия и Россия. Гонка пройдет 17 августа и ознаменует завершение Международных армейских игр 2019 года. Финальные заезды обещают быть по-настоящему серьезными.

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