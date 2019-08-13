Лучшие морпехи Армейских игр: как прошла финальная эстафета «Морского десанта»

В Калининградской области прошел конкурс «Морской десант», проводимый в рамках Международных армейских игр - 2019. Особый приток сил черным беретам, участвующим в состязании, придало присутствие министра обороны России Сергея Шойгу.

Вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым он с командного пункта полигона Хмелевка наблюдал за финальной эстафетой. Команды морпехов состязались в мастерстве вождения плавающих бронетранспортеров на 9-километровой трассе.

Китай принял решение пересесть со своих машин на российские БТР-82А – возможно, из-за их улучшенной герметичности и плавучести. Морпехи преодолели колейные мосты, траншеи и другие искусственные и естественные препятствия, ведя стрельбу с побережья по целям на воде.