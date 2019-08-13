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СМИ: Дельфину резко стало плохо на студии звукозаписи

Вадим Синицын
20:10 13.08.2019
По данным средств массовой информации, известный артист якобы потерял сознание.
СМИ: Дельфину резко стало плохо на студии звукозаписи
© Фото: Gennadii Sergeev, Russian Look, GlobalLookPress

Музыканту Андрею Лысикову, известному как исполнитель Дельфин, резко стало плохо на студии звукозаписи в российской столице. Причины случившегося на данный момент неизвестны.

По информации паблика «112», известный музыкант потерял сознание. В данный момент врачи оказывают ему необходимую помощь. Специалисты также решают вопрос о госпитализации певца.

Информация о случившемся на текущий момент не подтверждена родственниками или официальными представителями артиста.

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