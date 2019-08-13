СМИ: Дельфину резко стало плохо на студии звукозаписи
По данным средств массовой информации, известный артист якобы потерял сознание.
© Фото: Gennadii Sergeev, Russian Look, GlobalLookPress
Музыканту Андрею Лысикову, известному как исполнитель Дельфин, резко стало плохо на студии звукозаписи в российской столице. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
По информации паблика «112», известный музыкант потерял сознание. В данный момент врачи оказывают ему необходимую помощь. Специалисты также решают вопрос о госпитализации певца.
Информация о случившемся на текущий момент не подтверждена родственниками или официальными представителями артиста.