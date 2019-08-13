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В НАТО пояснили попытку своего истребителя сблизиться с самолетом Шойгу

Егор Левин
20:11 13.08.2019
В альянсе подтвердили факт случившегося, но заявили, что не располагали данными о пассажирах российского борта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В НАТО прокомментировали инцидент с участием своего самолета, приблизившегося к бору министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой. По заявлению альянса, целью сближения была идентификация российского лайнера.

В Североатлантическом Альянсе подтвердили, что истребитель действительно проводил сопровождение самолета РФ, но заявили, что не располагали данными о его пассажирах. В связи с этим, из-за близости борта к воздушному пространству НАТО, было принято решение о сближении.

Сообщается, что как только истребитель альянса совершил все необходимые действия, он вернулся на базу дислоцирования.

Напомним, 13 августа самолет НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту, которым летел глава российского военного ведомства. Летчики российских Су-27, сопровождавших лайнер, оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

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