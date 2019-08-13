Вплотную к отелям: в Турции возник сильный лесной пожар

На острове Мармара в Турции разгорелся сильный лесной пожар. Туристам, отдыхающим в Мраморном море, пришлось буквально спасаться бегством от огня, вплотную подобравшегося к отелям, ресторанам и яхтам.

Пожарные вертолеты проносились прямо над головами отдыхающих на пляже. Сообщается, что спровоцировать мощный пожар мог местный житель, который жег траву возле своего дома. В настоящий момент он задержан полицией. Но сгореть уже успели несколько домов и автомобилей.

Вместе с тем, пострадали и популярные туристические курорты в Испании. А премьер Греции из-за пожаров даже прервал отдых и вернулся в Афины, чтобы координировать работу экстренных служб.