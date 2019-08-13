Искусственный интеллект и беспилотники: как изменится поиск пропавших детей с новым законом

Поиски пропавших детей в России станут проще. Депутаты задумались над тем, как сделать легче работу полиции и волонтеров и приняли соответствующий закон. Отныне операторы связи обязаны предоставлять данные геолокации смартфонов детей. Более того, к поиску подключат искусственный интеллект.

В поисковой организации «Лиза Алерт» уже приступили к тестированию современных технологий. Тайна связи теперь может быть снята без участия судебных органов. По словам непосредственно поисковиков, данный шаг – лишь первый, и нужны и дальнейшие меры по снижению смертности оказавшихся в беде людей.

В «Лиза Алерт» считают необходимым упростить помощь не только в отношении детей, но и в отношении взрослых, так как статистика говорит, что именно их гибели исчисляются сотнями, тогда как потерявшихся детей за последние два года не погибло ни одного.

Также волонтеры-поисковики активно прибегают к помощи беспилотников, которые позволяют осматривать лесные массивы с воздуха. Осматривать гигабайты полученных снимков на предмет наличия людей будет нейросеть, в которую встроена возможность самообучения.

Иногда у найденного человека может оказаться при себе мобильный телефон, но полиция зачастую не может в такой ситуации получить геоданные совершеннолетнего гражданина. Поисковики намерены обращаться к законодателям и далее, чтобы те изменили правила и на спасение мог рассчитывать абсолютно каждый.