МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил дипломата из Украины персоной нон грата. Это решение стало ответом на аналогичные действия официального Киева.

Речь идет о сотруднике генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Ранее украинские власти без каких-либо мотивов объявили персоной нон грата российского дипломата из генерального консульства во Львове.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», - отмечается в сообщении министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что объявленный персоной нон грата российский дипломат уже покинул Украину. Заявление об этом распространила СБУ. В руководстве украинской спецслужбы также заявили, что «разоблачили» некоего жителя Львовской области, который якобы передавал информацию дипломату из России. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля.