Башенный кран рухнул на средневековый замок в Италии

На севере Италии из-за сильного ветра на один из замков XV века упал башенный кран.

Фортификационные сооружения Каннеро — это известная достопримечательность возле городка Каннеро-Ривьера. Они построены на трех небольших соседних островах на озере Маджоре практически на границе со Швейцарией. Время от времени сооружения незначительно реконструируют.

Стихия обрушилась на коммуну Вербания, расположенную на севере Италии, 12 августа. Сильный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение. Пострадали четыре человека.