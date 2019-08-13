Стали известны мистические подробности смерти диджея Жанны Рассказовой

За несколько дней до смерти московского диджея и блогера Жанны Рассказовой в ее социальных сетях стали появляться загадочные сообщения о жизни и смерти.

В течение последнего месяца Рассказова сопровождала публикации в социальных сетях словами о том, как прекрасно быть живым, и «жить в моменте», и не воспринимать жизнь слишком серьезно. В последней записи диджей продемонстрировала подписчикам, как разливает вино через необычный предмет, напоминающий ритуальный. На следующий день после этого Рассказовой не стало. Видео опубликовано в ее Instagram.

Напомним, модель умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до этого обратившись к наркологу. Медик поставил девушке капельницу, после которой у нее нарушилось дыхание и она потеряла сознание. Прибывшей по вызову скорой помощи спасти Рассказову не удалось.