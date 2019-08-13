Ученые обнаружили неопознанный объект на орбите кометы Чурюмова-Герасименко

Астрономы обнаружили неопознанный объект, поднявшийся с кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко и некоторое время находившийся на ее орбите. Неизвестный «компаньон» показался на снимках, полученных через несколько месяцев после достижения кометой ближайшей к Солнцу точки ее орбиты.

Космический аппарат Rosetta, который постоянно сопровождал космическое тело, зафиксировал неопознанный объект диаметром около четырех метров. Он провел 12 часов на орбите кометы, то удаляясь, то приближаясь к ней. Предположительно, фактически объект является космическим мусором.

По данным, полученные Европейским космическим агентством ESA, он мог находиться на орбите 67Р около месяца, меняя свое местоположение. В дальнейшем объект предполагается продолжить изучать для придания ему точной характеристики.

В настоящий момент комета Чурюмова-Герасименко находится между орбитами Марса и Юпитера. Следующий ее пролет вблизи Солнца ожидается в 2021 году.