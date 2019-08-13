Сын Порошенко рассказал о любви к украинскому языку по-русски

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал о большой любви к украинскому языку на русском. Сделал он это во время митинга возле здания Государственного бюро расследований 12 августа.

Акция проходила во время допроса Порошенко-старшего по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Диалог с молодым человеком, который пришел поддержать отца, сняли на видео.

Во время него Михаил говорит о том, что очень любит украинский, но волею судеб разговаривает на русском языке, несмотря на многочисленные просьбы бывшего президента об использовании мовы.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски. Репрессий по этому поводу дома нет, но отец пару раз просил, чтобы я все же пытался говорить на украинском. Он ближе моему сердцу, но многие в моем окружении разговаривают по-русски», - говорит молодой человек на опубликованном в Facebook видео.

Напомним, еще будучи президентом, Петр Порошенко подписал документ, запрещающий использовать в официальном общении на территории Украины любой другой язык, кроме украинского. В ООН после этого призвали проверить, насколько новый закон о языке соответствует нормам права.