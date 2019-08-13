Спали на полу: матери рассказали, как их дети возвращались из лагеря в Крыму в нечеловеческих условиях

Вопиющий случай произошел с детьми из Челябинска, которые отправились на отдых в лагерь, расположенный на побережье Крыма. Группу из 17 школьников в возрасте от семи до девяти лет двое суток везли домой в нечеловеческих условиях. Об этом сообщили родители детей.

Организатор тура обещал комфортную транспортировку в обе стороны, перевозку в больших автобусах, соответствующих правилам безопасности, остановки на ночлег, смену водителей каждые четыре часа. На деле детям предоставили тесную маршрутку, не оснащенную даже ремнями безопасности. Одна из родительниц, сопровождавшая группу, пожаловалась на ужасные условия перевозки. Она сняла на камеру мобильного телефона спящих прямо на полу маршрутки детей и отправила фото другим родителям.

«Детей посадили в маршрутки и отправили до Челябинска. Детей везли два дня. Дети ехали голодные на полу в маршрутке. На маршрутке не было никаких опознавательных знаков, что дети едут, ни ремней безопасности. Как нам позже сказали сотрудники ГАИ, у фирмы даже не было лицензии на перевозку детей», - рассказала «Звезде» Галина Шеина, мама одного из ребят.

Узнав, в каких условиях дети едут домой, родители в Челябинске обратились в ГИБДД. Сотрудники полиции связались со своими коллегами в Саратовской области, по которой ехала маршрутка. Транспорт остановили, а детей доставили в ближайший лагерь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в связи с выявленными нарушениями транспортное средство было задержано. Водитель привлечен к административной ответственности.

Данной ситуацией также заинтересовалась омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.

«Мы не будем оставлять эту ситуацию, мы будем разбираться, почему, собрав деньги, получив сумму за услуги, было так халатно все организовано, с грубыми нарушениями действующего законодательства», - подчеркнула она.

Сейчас дети находятся в детском лагере в Саратовской области. Буторина выразила надежду на то, что вопрос возвращения школьников домой решится уже в течение ближайших суток.