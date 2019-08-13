Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спали на полу: матери рассказали, как их дети возвращались из лагеря в Крыму в нечеловеческих условиях

Лина Давыдова
17:21 13.08.2019
Прокуратура начала проверку после перевозки детей из Крыма в Челябинск в тесной маршрутке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вопиющий случай произошел с детьми из Челябинска, которые отправились на отдых в лагерь, расположенный на побережье Крыма. Группу из 17 школьников в возрасте от семи до девяти лет двое суток везли домой в нечеловеческих условиях. Об этом сообщили родители детей.

Организатор тура обещал комфортную транспортировку в обе стороны, перевозку в больших автобусах, соответствующих правилам безопасности, остановки на ночлег, смену водителей каждые четыре часа. На деле детям предоставили тесную маршрутку, не оснащенную даже ремнями безопасности. Одна из родительниц, сопровождавшая группу, пожаловалась на ужасные условия перевозки. Она сняла на камеру мобильного телефона спящих прямо на полу маршрутки детей и отправила фото другим родителям.

«Детей посадили в маршрутки и отправили до Челябинска. Детей везли два дня. Дети ехали голодные на полу в маршрутке. На маршрутке не было никаких опознавательных знаков, что дети едут, ни ремней безопасности. Как нам позже сказали сотрудники ГАИ, у фирмы даже не было лицензии на перевозку детей», - рассказала «Звезде» Галина Шеина, мама одного из ребят.

Узнав, в каких условиях дети едут домой, родители в Челябинске обратились в ГИБДД. Сотрудники полиции связались со своими коллегами в Саратовской области, по которой ехала маршрутка. Транспорт остановили, а детей доставили в ближайший лагерь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в связи с выявленными нарушениями транспортное средство было задержано. Водитель привлечен к административной ответственности.

Данной ситуацией также заинтересовалась омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.

«Мы не будем оставлять эту ситуацию, мы будем разбираться, почему, собрав деньги, получив сумму за услуги, было так халатно все организовано, с грубыми нарушениями действующего законодательства», - подчеркнула она.

Сейчас дети находятся в детском лагере в Саратовской области. Буторина выразила надежду на то, что вопрос возвращения школьников домой решится уже в течение ближайших суток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2019, 10:42
Крымский мост побил новый рекорд трафика
Дата13.08.2019, 14:44
Определились все финалисты конкурса «Танковый биатлон»
Дата13.08.2019, 16:35
Временно без стартов: пятерых российских штангистов предварительно отстранили от состязаний
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата13.08.2019, 15:30
Раскрыта многовековая тайна царицы Клеопатры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:43 В стране и мире
Ученые обнаружили неопознанный объект на орбите кометы Чурюмова-Герасименко
17:22 В стране и мире
Видео
Сын Порошенко рассказал о любви к украинскому языку по-русски
17:21 В стране и мире
Видео
Спали на полу: матери рассказали, как их дети возвращались из лагеря в Крыму в нечеловеческих условиях
16:02 В стране и мире
В Минтруда отреагировали на предложение сократить рабочую неделю
15:30 Вопросы истории
Раскрыта многовековая тайна царицы Клеопатры
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о его долгах
Не отставая от моды: Тарантино «прорекламировал» квартиру в Челябинске
Видео
«Не могу поверить»: видео с издающими неожиданные звуки гепардами стало хитом в Сети
Оззи Осборна признали генетическим мутантом
Ученые предложили улучшить бородинский хлеб
Чернобыльская «машина ядерного апокалипсиса» найдена в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.