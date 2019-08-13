В Краснодарском крае рядом с бухтой Инал возник лесной пожар
Очаг возгорания расположен в труднодоступной местности, поэтому вполне возможно привлечение для тушения авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Туапсинском районе Краснодарского края разгорелся лесной пожар. Пламя вспыхнуло в нескольких метрах от пляжной зоны бухты Инал.
Огонь угрожает перекинуться на близлежащие зоны отдыха. Очаг возгорания расположен в труднодоступной местности, поэтому вполне возможно привлечение для тушения авиации. Также распространению огня способствует сильный ветер.
В данный момент к месту возгорания выдвинулась группа спасателей из Джубги. Площадь пожара и причины его возникновения уточняются.