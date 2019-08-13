В Минтруда отреагировали на предложение сократить рабочую неделю

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов, в котором предлагается сократить пятидневную рабочую неделю до четырех дней.

По данным пресс-службы ведомства, вопрос будет обсуждаться, причем с участием всех задействованных в нем сторон, как работников, так и работодателей.

В соответствии с российским законодательством максимальная продолжительность рабочей недели составляет не более 40 часов, в то время как нижняя граница не определена. Поэтому работодатели имеют законную возможность уменьшать количество часов в рабочем дне или количество рабочих дней уже сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако ранее почти половина опрошенных россиян отказалась от сокращенной рабочей недели. 48% граждан РФ выступили против, 29% - за. По данным социологов, в основном граждане, высказавшиеся за такие изменения, проживают в Москве и Санкт-Петербурге. А те, кто против, в большинстве своем живут в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек.