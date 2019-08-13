Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о его долгах



Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов задолжал большую сумму денег своей бывшей супруге Юлии. Она рассказала «Звезде», что история длится с 2006 года. Они с супругом не общаются. В ряде СМИ говорится о сумме примерно в 280 тысяч.

Деньги должны были пойти на содержание общей дочери Варвары. Сейчас девушка уже совершеннолетняя. Она окончила школу и, по словам Юлии, работает.

По некоторым данным, сам музыкант объясняет такие долги «тяжелым периодом в жизни».