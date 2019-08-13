Российский Су-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета Шойгу: кадры маневра

Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики российских Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой, в ходе которой посетил конкурс Армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелевка.

Министр также принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

Восьмого августа сообщалось, что истребители F-22 и F-18 ВВС США сопровождали два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами акватории Берингова моря.

Двенадцатого августа российские бомбардировщики, совершавшие плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, на отдельных участках сопровождали F-16 Королевских военно-воздушных сил Норвегии.