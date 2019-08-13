Высотой в четыре этажа: столб кипятка накрыл автомобили на Садовнической набережной
Кипяток полностью затопил четыре полосы проезжей части, заливая едущие по ней автомобили.
© Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы, VK
В Москве на Садовнической набережной прорвало канализацию. Кипяток полностью затопил четыре полосы проезжей части, заливая едущие по ней автомобили.
Столб кипятка достиг высоты в четыре этажа. Очевидцы происшествия опубликовали видео прорыва в социальных сетях. На кадрах видно, как вода непрерывно бьет вверх, поднимаясь выше моста, с которого ведется съемка. Никаких экстренных служб в кадре не замечено.
Причины произошедшего, а также возможные пострадавшие или ущерб от произошедшего уточняются.