Высотой в четыре этажа: столб кипятка накрыл автомобили на Садовнической набережной

В Москве на Садовнической набережной прорвало канализацию. Кипяток полностью затопил четыре полосы проезжей части, заливая едущие по ней автомобили.

Столб кипятка достиг высоты в четыре этажа. Очевидцы происшествия опубликовали видео прорыва в социальных сетях. На кадрах видно, как вода непрерывно бьет вверх, поднимаясь выше моста, с которого ведется съемка. Никаких экстренных служб в кадре не замечено.

Причины произошедшего, а также возможные пострадавшие или ущерб от произошедшего уточняются.