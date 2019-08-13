В Кремле прокомментировали акции протестов в Москве

Владимир Путин обращает внимание на акции протестов, которые проходят в Москве, но в Кремле не воспринимают их как показатель «политического кризиса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в России каждый день происходит огромное количество событий, которые не могут остаться без внимания президента, но «совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения».

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что протестные акции проходят во всем мире и вызваны конкретными вопросами.

Песков также призвал различать согласованные акции протеста и попытки организации беспорядков. Комментируя действия полиции и Росгвардии, Песков объяснил, что «правоохранительные органы выполняют свои обязанности», чтобы пресечь незаконные деяния и обеспечить безопасность. Он также заверил, что в Кремле обращают внимание на все материалы - как на те, в которых говорится о насилии в отношении представителей органов правопорядка, так и на те, что свидетельствуют о превышении силовиками своих полномочий. По последим свидетельствам уже проводятся служебные проверки.

В то же время Песков напомнил, что все решения по правомерности действий тех или иных сторон выносятся не Кремлем, а судом, поэтому администрация президента не вправе делать какие-либо выводы.