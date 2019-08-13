Звонок из «банка»: СМИ рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Новый вид обмана клиентов банка появился на территории России. Неизвестные звонят по телефону и представляются сотрудниками банка. Далее человеку сообщают, что была замечена подозрительная транзакция в другом регионе. Получив подтверждение от клиента, что он не совершал никаких действий, «сотрудники банка» говорят, что заблокировали операцию.

А для безопасности клиента предлагают сверить список устройств, с которых можно зайти в личный кабинет. Таким образом мошенники выясняют какой операционной системой - Android или IOS – пользуется человек.

Далее «сотрудник банка» предлагает установить специальное приложение удаленного доступа Teamviewer, которое якобы поможет обеспечить безопасность счетов. На самом деле это приложение позволяет любому стороннему человеку совершить любую операцию от вашего лица.

Для подключения мошенники спрашивают id (код доступа) клиента, с помощью которого «сотрудник банка» легко подключается к любому смартфону и узнает конфиденциальную информацию, пишет «Российская газета». При этом доказать взлом будет практически невозможно.

Ранее в Роскачестве составили список рекомендаций, которые могут помочь вычислить телефонных мошенников. В первую очередь человека должно насторожить, если звонящий, представляясь сотрудником банка просит назвать CVV банковской карты, код из SMS или кодовое слово.