СБУ заявила о высылке российского дипломата с Украины

Российский дипломат объявлен персона нон грата на Украине и уже покинул страну. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.

Утверждается, что украинским спецслужбам якобы удалось разоблачить жителя Львовской области, который передавал информацию сотруднику российского Генконсульства во Львове.

Также было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, житель Львовской области официально проходит по делу как подозреваемый.