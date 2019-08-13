Ми-8 без хвоста: опубликованы первые кадры с места жесткой посадки пассажирского вертолета на Камчатке

«Звезда» публикует кадры с места жесткой посадки, которую совершил вертолет Ми-8 с туристами на борту на Камчатке. На снимках видно, что во время ЧП сильнее всего пострадала хвостовая часть воздушного судна.

© ТРК Звезда

Всем находившимся на борту Ми-8 пассажирам была оказана помощь. Спасательная операция проводилась при поддержке Федерального казенного учреждения «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

© ТРК Звезда

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке. Инцидент произошел в районе Кроноцкого заповедника.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т». В момент инцидента на борту Ми-8 находились 25 человек.