СМИ заявили об испытаниях секретного вооружения в «Зоне 51»

В районе «Зоны 51» в американском штате Невада могут проводить засекреченные военные испытания. К такому выводу пришли журналисты после того, как американским пилотам разослали предупреждающие письма о запрете полетов в этом районе.

В документах детально описываются области, воздушное движение над которыми исключается. Территория охватывает площадь порядка 750 миль вблизи стратегических объектов. Помимо этого, в последнее время также были замечены рейсы секретной авиакомпании, которая обслуживает только «Зону 51».

Наблюдатели пришли к выводу, что на территории проводится некое испытание либо их серия. В «Зоне 51» могут испытывать секретное оружие, пишет Daily Express.

«Могут быть проведены первые испытания бомбардировщика B-21 Raider. Несмотря на то что он совершит свой первый официальный полет не раньше июня 2021 года, Невада может стать местом для его предварительных испытаний и анализа прогресса», - пишет издание.

«Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора. В частности, уфологи утверждают, что на секретной территории якобы изучают инопланетян и их летательные аппараты. Большой резонанс этим летом вызвало мероприятие на Facebook, организаторы которого призвали взять «Зону 51» штурмом. Участвовать в атаке 20 сентября вызвались более двух миллионов человек.