Часть районов Шахтерска в ДНР осталась без света из-за диверсии

В Шахтерске в результате подрыва взрывных устройств, установленных на опоры линий электропередачи, был обесточен ряд районов города Шахтерска, а также несколько прилегающих населенных пунктов.

МГБ ДНР квалифицировало данное преступление как теракт. Один из подозреваемых уже задержан, с ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: 256-й УК ДНР «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружиях, его основных частей, боеприпасов и взрывных устройств» и 229-й «Террористический акт».

Сейчас ведутся работы по восстановлению. Пока свет дали только в больницы и отделения полиции и МЧС. Перебои наблюдаются также в работе сотового оператора «Феникс».