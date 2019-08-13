На Украине объяснили остановку снабжения Крыма водой из Днепра

Украина имеет полное право на перекрытие канала, по которому вода из Днепра поступает на Крымский полуостров. Об этом заявил украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич.

«Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Кориневич подчеркнул, что «по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает».

Напомним, трудности с водоснабжением в Крыму начались в апреле 2014 года, когда Украина приняла решение прекратить поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде.

Стоит отметить, что после этого благодаря поддержке Минприроды РФ в Крыму был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.