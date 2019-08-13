Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Супертайфун в Китае унес жизни 49 человек

Наталия Майорова
01:40 13.08.2019
Ранее приводились данные о 43 погибших и 17 пропавших без вести. Таким образом, число пострадавших от непогоды увеличилось.
Супертайфун в Китае унес жизни 49 человек
© Фото: Guo Xulei, ZUMAPRESS, GlobalLookPress

Супертайфун «Лекима», который обрушился на восток Китая, унес жизни 49 человек. Еще 21 житель страны числится пропавшим без вести.

В частности, в провинции Чжэцзян погибли 39 человек, девять числятся пропавшими без вести. Здесь было эвакуировано порядка миллиона местных жителей: всего в зоне бедствия оказались более шести миллионов человек. При этом, прямой экономический ущерб от тайфуна составил приблизительно 3,4 миллиарда долларов. В провинции оказались подтопленными 234 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

В провинции Шаньдун погибли еще пять человек, семеро пропали без вести. Здесь в зоне бедствия оказались более 1,6 миллиона человек. Эвакуировано было более 180 тысяч местных жителей. В результате непогоды было уничтожено 175 тысяч гектаров сельхозугодий, а экономический ущерб оценивается приблизительно в 209 тысяч долларов.

Стихия затронула провинцию Аньхой: здесь погибли четыре человека, еще пятеро пропали без вести. Были эвакуированы 20 тысяч жителей. В зоне бедствия оказались более 130 тысяч человек, уточняет агентство Xinhua.

Ранее приводились данные о 43 погибших и 17 пропавших без вести. Таким образом, число пострадавших от непогоды увеличилось.

В этом году девятый по счету тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин в провинции Чжэцзян. Это произошло 10 августа. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду: был объявлен «красный», наивысший уровень тревоги.

В Приморье из-за тайфуна «Лекима» выпало около половины месячной нормы осадков. Сильные дожди могут спровоцировать выход рек из берегов и наводнение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.08.2019, 09:38
Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации
Дата12.08.2019, 17:33
Российские танкисты дважды побили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Дата12.08.2019, 11:25
Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:57 В стране и мире
Николас Мадуро создал новое министерство
02:26 В стране и мире
Худшее падение индекса в истории Аргентины: биржа рухнула на 38 процентов
01:44 В стране и мире
Звонок из «банка»: СМИ рассказали о новом виде телефонного мошенничества
00:35 Армия
Видео
Сила духа: лучшие кадры эстафеты конкурса АрМИ-2019 «Безопасная среда»
22:56 В стране и мире
Турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чернобыльская «машина ядерного апокалипсиса» обнаружена в России
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Мощные и опасные: в США составили собственный рейтинг российских военных самолетов
Семьдесят голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Видео
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Спецназ и мертвый космонавт: исследователь обнаружил «причину» гибели группы Дятлова на бракованном фото
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.