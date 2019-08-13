Супертайфун в Китае унес жизни 49 человек

Супертайфун «Лекима», который обрушился на восток Китая, унес жизни 49 человек. Еще 21 житель страны числится пропавшим без вести.

В частности, в провинции Чжэцзян погибли 39 человек, девять числятся пропавшими без вести. Здесь было эвакуировано порядка миллиона местных жителей: всего в зоне бедствия оказались более шести миллионов человек. При этом, прямой экономический ущерб от тайфуна составил приблизительно 3,4 миллиарда долларов. В провинции оказались подтопленными 234 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

В провинции Шаньдун погибли еще пять человек, семеро пропали без вести. Здесь в зоне бедствия оказались более 1,6 миллиона человек. Эвакуировано было более 180 тысяч местных жителей. В результате непогоды было уничтожено 175 тысяч гектаров сельхозугодий, а экономический ущерб оценивается приблизительно в 209 тысяч долларов.

Стихия затронула провинцию Аньхой: здесь погибли четыре человека, еще пятеро пропали без вести. Были эвакуированы 20 тысяч жителей. В зоне бедствия оказались более 130 тысяч человек, уточняет агентство Xinhua.

Ранее приводились данные о 43 погибших и 17 пропавших без вести. Таким образом, число пострадавших от непогоды увеличилось.

В этом году девятый по счету тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин в провинции Чжэцзян. Это произошло 10 августа. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду: был объявлен «красный», наивысший уровень тревоги.

В Приморье из-за тайфуна «Лекима» выпало около половины месячной нормы осадков. Сильные дожди могут спровоцировать выход рек из берегов и наводнение.