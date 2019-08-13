Новый тайфун угрожает Приморью сильным наводнением

В ближайшие выходные на Приморский край обрушится мощный тайфун «Кроса». Он может вызвать в регионе сильное наводнение.

Силы МЧС Приморья приведены в режим повышенной готовности, синоптики внимательно наблюдают за перемещением циклона. При самом неблагоприятном сценарии днем в четверг, 15 августа, тайфун обрушит сильные ливни и ураганный ветер на южные острова Японии, далее переместится в Японское море и днем в субботу, 17 августа, вызовет интенсивные дожди на большей части территории края.

Тайфун может серьезно осложнить ситуацию в регионе, так как принесенные тайфуном «Лекима» ливни идут в Приморье уже несколько дней, выпала примерно половина месячной нормы осадков. Критическая отметка уровня воды в реке Амур уже превышена более чем на метр. Около 40 придомовых территорий в частном секторе подтоплены, на дорогах утопают легковые автомобили.

Помимо Приморья, паводок также угрожает и Хабаровскому краю.