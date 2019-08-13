Песков: безопасность россиян после ЧП в Архангельской области полностью обеспечивается

Безопасность граждан Российской Федерации после ЧП в Архангельской области полностью обеспечивается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о радиационном фоне после ЧП в этом субъекте РФ.

«Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации, в этом не должно быть никаких сомнений», - сказал Песков.

Восьмого августа 2019 года на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия.

В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались.

По утверждению Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.