В Кремле рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Российский президент положительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но для главы РФ главное - не разговоры. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства - весьма прагматичный собеседник, для которого главное не сам разговор, а реализация договоренностей, достигнутых ранее и во время каждого последующего диалога.

Представитель Кремля также подчеркнул, что сам факт общения глав двух государств можно оценить положительно. Песков добавил, что Владимир Путин является сторонником диалога для решения насущных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».