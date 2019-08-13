«Святая Русь» в огне: опубликованы кадры пожара на пассажирском теплоходе в Нижегородской области
На место ЧП выдвинулись сотрудники экстренных служб. О пострадавших во время инцидента ничего не сообщается.
© Видео: Типичный Нижний Новгород, VK © Фото: Типичный Нижний Новгород, vk
В Нижегородской области произошел крупный пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе «Святая Русь». Судно стоит на ремонте в затоне Сибирский.
Пользователи Интернета уже начали публиковать кадры происшествия в социальных сетях.
К настоящему моменту известно, что на место ЧП выдвинулись сотрудники экстренных служб. О пострадавших во время инцидента ничего не сообщается.