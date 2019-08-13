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«Эльбрусское кольцо»: кадры конкурса горных подразделений

Ксения Николаева
12:47 13.08.2019
На склонах Эльбруса бойцы горных подразделений выступили в роли скорой помощи и спасли условно раненого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках Армейских международных игр стартовал конкурс военных альпинистов «Эльбрусское кольцо» среди военных альпинистов. Сначала бойцы десантировались из вертолета и отправились в пункт сбора, который расположен в полукилометре от места высадки. Военные скалолазы должны преодолеть дистанцию от Ледового озера до перевала, расположенного на высоте более трех тысяч метров.

К новому заданию альпинисты приступили, едва успев завершить изматывающий стокилометровый марш вокруг горы.

Из подручных средств - веревок, палок и альпснаряжения - военные соорудили носилки. Путь до финиша в два километра проходил по крутому склону, пересеченной местности.

Кроме того, участникам «Эльбрусского кольца» пришлось покорять ледник на высоте 3500 метров.

Но самый тяжелый этап конкурса еще впереди. Горных разведчиков ждет Эльбрус - турнир завершится на самой вершине горы.

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