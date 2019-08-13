Зеленский упростил процедуру получения гражданства Украины
Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства Украины россиянами, «подвергшимися политическим преследованиям». Документ опубликован на сайте президента страны.
Упрощенный порядок получения гражданства будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие «в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».
Ранее Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран. В Киеве отметили, что данная процедура сформировалась как ответ на указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей.
В Москве спокойно встретили идею Киева упростить выдачу паспортов этническим украинцам, отметив, что это является «внутренним делом Украины».