В Москве горит часть комплекса «Лужники»
В администрации комплекса уверяют, что локальное возгорание на крыше спорткомплекса «Дружба» удалось потушить своими силами.
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В Москве горит часть комплекса «Лужники» - спорткомплекс «Дружба». На место ЧП выехали экстренные службы.
Как уверяют в администрации «Лужников», локальное возгорание на крыше спорткомплекса удалось потушить своими силами, при помощи огнетушителя.
По предварительным данным, пожар произошел во время сварочных работ из-за возгорания утеплителя. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало.
Подробности произошедшего выясняются.