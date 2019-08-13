Не отставая от моды: Тарантино «прорекламировал» квартиру в Челябинске

Житель Челябинска креативно подошел к вопросу продажи квартиры. В соответствующей публикации в социальной сети он разместил фотографии помещения, на которые добавил изображения известного режиссера Квентина Тарантино.

Накануне премьерного показа в РФ фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» режиссер посетил Москву. Снимки с его экскурсии по столичным достопримечательностям вскоре стали мемом в Интернете.

© Александр Крайнов, facebook

Челябинец решил не отставать от веяний моды и добавил Квентина Тарантино на фотографии своей квартиры: якобы именитый гость осматривает продаваемую жилплощадь. Стоит отметить, что фотошоп мужчина использовал лишь в тех снимках, которые он прикрепил к посту о продаже на своей странице в Facebook, к объявлению на специализированном сайте он отнесся более серьезно - там режиссера на фото нет.

© Александр Крайнов, facebook

В беседе с РИА Новости житель Челябинска заявил, что пока продать квартиру ему не удалось, однако «вирусный маркетинг получился очень интересным», поскольку лишь за пять часов объявление просмотрели около шести тысяч раз.