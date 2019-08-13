Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 755 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 324 человека (женщин - 97, детей - 165), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 431 человек (женщин - 429, детей - 730)», - говорится в документе.

В нем также отмечено, что в течение суток вывод беженцев в места постоянного проживания не осуществлялся. Кроме того, гуманитарные и благотворительные акции за прошедшие сутки не проводились.

Отмечается, что за сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали еще 2,3 гектара территории, обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.