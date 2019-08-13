Путин наградил Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Спиваков был награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены актриса МХТ имени А. П. Чехова Анастасия Вознесенская и актриса Малого театра Алефтина Евдокимова. А драматурга, профессора ВГИК имени С. А. Герасимова Аркадия Инина глава государства отметил орденом Александра Невского. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин также был награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие спорта в России.

Кроме того, президент России наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана и супругу главы государства Мехрибан Алиеву. Она была отмечена за заслуги в развитии и укреплении отношений между двумя государствами.

Орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу был награжден и посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.