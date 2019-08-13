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Крупная авария оставила без воды жителей черноморского побережья

Вера Чернышева
12:22 13.08.2019
Обезвожены оказались три крупных населенных пункта с совокупным населением около 400 тысяч человек.
Крупная авария оставила без воды жителей черноморского побережья
© Фото: пресс-служба администрации Крымского района

На Кубани устраняют аварию на трубопроводе, который снабжает водой несколько сотен тысяч человек. Прорыв произошел вечером 12 августа.

На участке водовода между хуторами Плавненским и Новотроицким образовалась трещина из-за изношенности трубы. Получив сообщение об утечке, на место выдвинулись две бригады специалистов по аварийно-восстановительным работам. Для ликвидации трещины потребовалось остановить работу насосных станций, в результате чего города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также другие населенные пункты Крымского района и черноморского побережья остались без воды.

«На месте было организовано освещение, чтобы продолжать работы по устранению аварии в ночное время <...>. Последствия аварии устраняют 28 специалистов и 12 единиц спецтехники», - сообщили на предприятии «Кубаньводкомплекс».

Специалисты добавляют, что прилагаются все усилия для того, чтобы закончить восстановительные работы до 18 часов 13 августа.

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