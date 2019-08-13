Крупная авария оставила без воды жителей черноморского побережья

На Кубани устраняют аварию на трубопроводе, который снабжает водой несколько сотен тысяч человек. Прорыв произошел вечером 12 августа.

На участке водовода между хуторами Плавненским и Новотроицким образовалась трещина из-за изношенности трубы. Получив сообщение об утечке, на место выдвинулись две бригады специалистов по аварийно-восстановительным работам. Для ликвидации трещины потребовалось остановить работу насосных станций, в результате чего города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также другие населенные пункты Крымского района и черноморского побережья остались без воды.

«На месте было организовано освещение, чтобы продолжать работы по устранению аварии в ночное время <...>. Последствия аварии устраняют 28 специалистов и 12 единиц спецтехники», - сообщили на предприятии «Кубаньводкомплекс».

Специалисты добавляют, что прилагаются все усилия для того, чтобы закончить восстановительные работы до 18 часов 13 августа.