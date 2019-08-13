Джонсон и Болтон встретились в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провели встречу на Даунинг-стрит в Лондоне.

Джон Болтон прибыл в Соединенное Королевство с двухдневным официальным визитом. Советник планирует встречи с главными представителями нового британского правительства.

«Они (Джонсон и Болтон) обсудили тесные торговые отношения между Великобританией и США и нашу общую приверженность амбициозному соглашению о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС», - говорится в пресс-релизе канцелярии Джонсона.

Также премьер-министр и советник по нацбезопасности обсудили ряд вопросов, включая Иран, Гонконг, 5G и поговорили о Brexit.

Напомним, в конце июля Борис Джонсон стал 14-м британским премьером при королеве Елизавете II. Предшественница Джонсона Тереза Мэй ранее сложила свои полномочия. В первый же день своей работы Борис Джонсон назначил новых глав ведущих ведомств страны: министра обороны, иностранных дел, внутренних дел и финансов.

Джон Болтон стал самым высокопоставленным американским чиновником, который приехал в Лондон после вступления в должность нового премьер-министра.