Шойгу посетил конкурс АрМИ-2019 «Морской десант» в ходе рабочей поездки в Калининград

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где примет участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская

«Министр обороны РФ примет участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища», - сказала Марковская.

Ранее Министр обороны совершил поездку в войска Центрального военного округа, где проверил ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК.

В частности, Шойгу посетил Уралвагонзавод, где ему были представлены новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.