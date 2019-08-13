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Шойгу посетил конкурс АрМИ-2019 «Морской десант» в ходе рабочей поездки в Калининград

Александр Пешков
11:58 13.08.2019
Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград, в ходе которой посетил конкурс «Морской десант», который проходит на полигоне «Хмелевка».
Шойгу посетил конкурс АрМИ-2019 «Морской десант» в ходе рабочей поездки в Калининград
© Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где примет участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская

«Министр обороны РФ примет участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища», - сказала Марковская.

Ранее Министр обороны совершил поездку в войска Центрального военного округа, где проверил ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК.

В частности, Шойгу посетил Уралвагонзавод, где ему были представлены новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.

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