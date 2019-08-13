В ФСБ сообщили о попытках террористов вербовать иностранных студентов российских вузов

Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранцев, которые обучаются в российских вузах. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, эмиссары международных террористических организаций (МТО) не прекращают попытки вербовки и вовлечения в экстремистскую деятельность мигрантов, находящихся на территории России, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях.

На заседании НАК рассматривались вопросы по противодействию внедрению сторонников МТО на территорию России с использованием миграционного потока. Бортников подчеркнул, что государственные органы в целом выстроили систему мер, чтобы препятствовать проникновению террористов.