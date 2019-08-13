В Австралии психически больной мужчина исполосовал ножом двух женщин

В австралийском городе Сиднее вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. В результате атаки одна женщина получила ножевое ранение, другую предполагаемую жертву нападавшего обнаружили мертвой в здании недалеко от места происшествия.

Днем 13 августа в полицию Сиднея поступило сообщение о мужчине в окровавленной одежде, который бегал по улице в центре города и запрыгивал на автомобили. Преступник успел ударить ножом в спину 41-летнюю женщину и пытался атаковать других людей, однако троим прохожим удалось его обезвредить и удерживать до приезда полиции при помощи стула и ящика из-под молока.

Позже полицейские обнаружили в многоквартирном доме в районе места происшествия убитую 21-летнюю девушку. По предварительным сообщениям, ее нашли с перерезанным горлом. Полиция подозревает в убийстве задержанного 21-летнего нападавшего по имени Мерт Ней, однако уточняется, что молодой человек ранее не был знаком ни с одной из своих жертв.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер заявил, что произошедшее не рассматривается как террористический акт, сообщает The Australian. По его словам, мужчина не связан ни с какими экстремистскими группировками. Имеющиеся доказательства указывают на то, что нападавший был психически нездоров. По некоторым данным, он мог сбежать из психиатрической клиники.

После задержания Нея доставили в больницу, где осмотрели на предмет травм. Позже его доставят в полицейский участок для допроса и предъявления обвинений.