Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста
Рассмотрение апелляции адвокатов главы портала РИА Новости Украина состоится в текущем месяце.
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Апелляционный суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции адвокатов главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.
«Заседание перенесено на 20.08 на 11.00 (совпадает с мск – прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова защитника.
В июле этого года Подольский районный суд Киева отказался освободить Кирилла Вышинского под личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
Вышинский был арестован в Киеве 15 мая 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.