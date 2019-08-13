Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста

Апелляционный суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции адвокатов главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

«Заседание перенесено на 20.08 на 11.00 (совпадает с мск – прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова защитника.

В июле этого года Подольский районный суд Киева отказался освободить Кирилла Вышинского под личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

Вышинский был арестован в Киеве 15 мая 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.