В России призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение перевести российских граждан на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

В ФНПР подчеркивают, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю сейчас активно обсуждают не только в нашей стране, но и во всем мире. В качестве примера в федерации привели заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева, который ранее не исключил перехода на подобный график. Кроме того, профсоюзы сослались на положительный опыт некоторых государств, отдельных отраслей и предприятий, где 35-часовая рабочая неделя уже сейчас является реальностью.

Как заявила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская, показательным является и то, что все страны Европы, которые входят в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

В связи с этим в ФНПР выступили с предложением рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную трудовую неделю в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет газета «Известия».